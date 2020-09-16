女星郁方2006年嫁入豪門，與「斐儷珠寶」總經理陳昱羲結婚至今14年，育有2子1女，過去總呈現一家五口生活幸福富庶的模樣，孰料富尪今被《鏡週刊》爆出與張姓女助理互動親暱，酒後還駕車，並撲向某艷麗女士，深夜醉倒在路邊，荒謬醜態引發外界譁然，而陳昱羲也出面回應了。

郁方婚後淡出演藝圈，專心照顧老公孩子，而她睽違7年重返螢光幕前，最近都在嘉義拍戲，沒想到留在台北的富商尪陳昱羲被拍到夜生活精彩，喝酒後醜態百出，跟貼身女助理張女爆曖昧情，工作結束也頻繁互動，陳昱羲還樂當司機，開車載她回家，另外，還在酒後撲向某艷麗女子，事出突然，遭對方閃開。

對於老公爆桃色醜聞，郁方第一時間先給出了回應，表示做珠寶生意，員工多為女性，助理們每天要處理很多事情，大方表示：「這種小事不會放在心上」，態度冷靜地為丈夫緩頰。

而事情爆出後，陳昱羲緊接老婆之後，也回應媒體，據《自由時報》報導，陳昱羲表示，跟女助理之間「從頭到尾都在談公事，一點親密的動作都沒有」，不知為何被如此報導，唯獨其中一張照片讓他感到羞愧丟臉，那就是「肚子這麼大」，比起緋聞，還比較在乎體態。

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(中時新聞網)