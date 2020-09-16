新聞深喉嚨 解不開的「求和說」..海峽論壇「破局」 KMT裡外不是人！

總統府前發言人丁允恭爆發桃色糾紛，更被踢爆過去把局長室當「砲房」，消息曝光後，立刻請辭獲准，引發外界譁然。也意外燒出女權立委的雙重標準嫌疑，民進黨婦女部與「女權鬥士」不分區立委范雲也遭不滿網友灌爆臉書。對此，國民黨副秘書長柯志恩在政論節目中說，大家批判范雲的過程中，有一個人更應該出來講話，否則「沉默就是一個最大共犯」。

國民黨台北市議員徐弘庭在政論節目「新聞深喉嚨」中提到，這次范雲受傷很重，而這是因為她的雙重標準被看得一清二楚，且她還欠社會大眾一個明白的態度展現，且她身為中華民國的立法委員，針對這件事，不要閃躲，態度是什麼？她必須要做這樣一個事情。

對此，柯志恩則說，「在目前的社會當中，綠色是被原諒的顏色，以前在學校如果處理到性平的問題，當中男老師跟女研究生，為什麼都要到性平，因為牽涉到所謂的權勢，上對下的關係，我反而覺得大家批判范雲的過程中，其實有一個人更應該出來講話，就是目前台灣唯一的女總統， 但她說很可惜要處理好私人的事情...。」

另外，柯志恩認為，「我們當然不認為用性別來界定人應該是如何，但是我們起碼更溫暖的相信，你身為一個女性的角色，對於女性的一個受害，特別是權勢下的受害當中，你應該有更多悲天憫人的感覺，能夠多做一件事，而不是這屬於你應該自己處理好，太多人替他們做出很多不同的呼應，我 覺得只要跟丁允恭他的上司有關，當你的屬下面對權勢問題，當你是沉默，我必須要說，沉默就是一個最大共犯。」

(中時新聞網)