來自澳洲的職業女賽車手格蕾西（Renee Gracie），不久前轉戰AV界後不僅得到不錯的成績收入暴增，她的爸爸知道後不但沒有阻止還十分支持她繼續做下去，讓她在網路上逐漸闖出名號。

格蕾西雖年僅25歲，卻是澳洲首位職業女賽車手，而且據外媒《每日電訊報》報導中指出，她還是第一位參加澳洲著名耐力賽「巴瑟斯特1000」(Bathurst 1000)的女車手，格外受到眾人的注意。但沒想到後來因沒跑出好成績使得贊助商陸續撤資，她也因此被迫放棄夢想離開賽車場。

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好在她擁有精緻的五官與凹凸有致的豐滿身材，讓她在離開賽車場後還能在成人平台「OnlyFans」販賣個人裸照及影片，光一週便賺進3000美元(大約台幣9萬)，在網路上逐漸打開知名度，但經營了一段時間後，她再度遇到低潮認為自己沒有再更多的發揮空間一度想關閉帳號，沒想到爸爸知道後竟鼓勵她說「你都賺這麼多錢了，不要停」。

現在，格蕾西的堅持讓她帶來更多的收入，平均一個月便賺進2.5萬美金(大約台幣75萬)，也更積極更新IG上的辣照吸引粉絲追蹤，期望將來能成為超人氣網紅。

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(中時新聞網)