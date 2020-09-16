台電大觀水力發電廠武界壩無預警洩洪奪4命慘劇，有參與救援的法治村村民跳出來指責家屬，事發當時沒對救難人員說一句感謝，甚至在家人下落不明時，還在關心自己的百萬名車。不過現在又有網友出來爆料，指當時自己也在現場，主動向家屬表示可以幫忙連人帶車一起拉出，不過卻有一名「白毛老爹」衝出來阻止，稱拖車「要收費！要付錢！」，整起事件似乎陷入羅生門。

事發地點附近法治村村民楊鐵木，昨（15日）向媒體爆料，抵達事發地點時，現場只有胡婦，當時她失蹤家人仍下落不明，竟要求現場救難人員幫她把車子拖上岸，還稱那台車100多萬，楊鐵木覺得實在太不可思議，還說他最氣的一點是家屬連一句謝謝都沒有。

不過有網友在媒體粉絲專頁該則新聞下方留言，表示自己當時剛好在附近，警方尋求他們前往支援，抵達現場聽到家屬很害怕，想離開現場，便上前詢問是否需要幫助，可以先把她的人跟車一起拉出去。

不過「白毛老爹」馬上衝出來阻止，且態度很差的說「這個要請人來拖，要收費！要付錢！沒有人要免費幫妳拖！」。網友表示，當下覺得不要擋人財路就沒說話了，但這名業者竟然出面爆料，那他就把自己看到的都說出來。

這則留言被截圖轉貼到PTT，鄉民們議論紛紛：「羅生門」、「先測風向 兩方導遊和FB那則不全然是真的 也不知道FB留言真的是在當時現場的人」、「羅生門，如果當時這人以為車這麼好拉出來也是有問題，找人拉車在一開始確實不是第一時間要做的，不是免費的這句話沒錯」、「不要被帶風向兩邊都正常看待」；

「FB這個是幻想文吧 很多人為了想增加關注度在那亂講話」、「老爹說要請人拖，沒說他自己啊！何來坑錢之說？老爹已經參加搜救，FB這人不去找人卻想去拖車？疑點重重」、「當下可以幫忙被阻止才奇怪吧」、「說真的人家受害者再怎麼不對.才剛死了配偶和孩子.不要急著要被害人態度正確才對，給人一點空間沈澱吧」。

(中時新聞網)