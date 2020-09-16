大陸山東一家公司楊姓少東日前「敲鑼」指控，他的富爸爸當著1歲半孫女的面前，性侵了兒媳，富商事後否認表示，自己性功能「受限」無法升旗。 不料後來流出一段影片，畫面中疑富商與兒媳「親密互動」，致使整個案情大逆轉，成了綠戰士。

人夫曾PO文指控，他父親7月在加拿大當著18個月孫女面前，強行將兒媳拖至房間性侵。後來兒媳報警，父親卻逃回大陸，只好再於大陸報案，因事發地在加拿大，大陸無法受理。為了讓父親回到大陸處理，人夫就在父親的公司門口一邊敲著鑼，一邊怒吼「我爹是畜生！」。

富爸爸將手伸進兒媳褲檔猥褻，由於2人親密互動，人夫瞬間成了綠戰士。（圖／翻攝自微博）

豈料，辣資訊日前發佈一部影片，畫面中可見，在一個中式裝潢的客廳中，富商坐在沙發上，兒媳躺在他的大腿上滑手機，富商後來把手伸進兒媳的褲檔裡猥褻，對方也沒有反抗。明顯是你情我願。影片顯示日期是9月2日。

但富商的兒子在微博發文直指影片是假的，9月2號不知在哪裡拍的影片，還配上照片，竟成了性侵變通姦的證明，而且影片模糊、臉都看不清，褲子都沒脫，配合上新聞炒作，卻能讓一幫人高潮。

人夫氣炸怒轟說：「難道一個老公分不清楚自己的老婆長什麼樣子，需要讓蛆眼蠅睛幫忙辨認嗎？」，最近生活很好，心情也輕鬆了不少，已決定帶小孩到國外生活。

(中時新聞網)