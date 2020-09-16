王姿喻三歲被檢查出聽力受損，但她並沒有自暴自棄，反而勤練泳技，順利考取苓雅國中體育班。（高市苓雅國中提供／洪浩軒高雄傳真 ）

高雄苓雅國中學生王姿喻三歲被檢查出聽力受損，讓她語言能力嚴重落後其他同儕，但她並沒有自暴自棄，反而勇敢接受治療、反覆練習，並找到游泳興趣，曾泳渡日月潭，也頻頻在各賽事獲獎，未來想成為游泳教練，培訓出更多聽障泳將。

「游泳可以當短暫的正常人」王姿喻在親戚的介紹下開始接觸游泳，便從此愛上這項運動，因為下水時必須把電子耳及助聽器拆卸，讓她看起來跟正常人沒兩樣，她也相當享受沒有機器裝在耳上的時刻，讓她可以自由自在地在水下遨遊，是他熱愛游泳的最大原因。

王姿喻勤奮苦練順利在游泳項目考取苓雅國中體育班，開始與其他同學接受相同的正規訓練，企圖心強大的王姿喻剛開始為了追上隊友的腳步，感覺些微吃力，再加上沒有助聽器輔助只能在水面以「讀唇語」的方式，讓她對教練下的課表常會有誤解，但她努力克服種種問題，目前她的泳技已經和其他選手不分軒輊。

王姿喻表示，她的游泳之路並不好走，除了要相當專注「看」教練說的指示外，因為耳朵的關係，讓她每次游完上岸都會有暈眩情況發生，讓她相當不舒服，也曾好幾次腦中浮現放棄游泳的念頭，但她還有一個夢想，希望用自身經驗，發展出一套安全且適合聽障者的游泳教學方式，讓更多聽障孩子可以跟他一樣享受在水裡飆速的快感。

(中時 )