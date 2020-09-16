「城市最後一哩路準備好了嗎？」台中捷運綠線將於年底通車，銜接到公車及社區的iBike站是否可與綠捷同步啟用，引起各界的高度關切。民進黨團總召陳世凱16日爭取市府應於光德國中周邊設置iBike租賃站，以便學生通勤、往返學校及九德站。交通局表示，捷運及鐵路高架沿站共規劃60個iBike站，期能趕在年底與捷運綠線同步啟用。

台中捷綠線趕在年底通車，中捷公司趕在市議會定期會前，忙於拜訪各議員尋求支持。面對捷運綠線通車後，銜接運輸系統到社區、公車站的交通路網，如iBike等，是否已規劃設置完成；引起沿線民眾及市議員的高度關切，如無法跟綠捷通車同步啟用，將會影響民眾搭乘捷運的意願。

民進黨團總召、市議員陳世凱表示，捷運即將通車，搭乘後的轉乘也是非常重要的一環，公共自行車是民眾經常利用的轉乘工具，要求市府相關單位能夠在捷運通車時各站的iBike能夠同時啟用，方能帶給民眾完整的轉乘配套；如烏日的九德及高鐵iBike租賃站，應加快腳步。

市議員林祈鋒為民請命，建議市府編列預算，於警察局交通警察大隊旁，優先增設iBike租賃站。他說附近公寓大廈及商辦大樓林立，且鄰近市政府各級機關，生活機能健全，居住人口及車流量不在少數；但捷運綠線通車在即，日後轉乘公共運輸需求必日益提高。

交通局表示，市府目標在綠捷及高鐵沿線設站，目前已規劃60站，設站點基本上以不超過距離車站500至1公里為主；目前正在招標中，預計10月可找到廠商。但因設租賃站需面臨土地及電箱設備等問題，該局正積極協調處理中，如果下個月可找到廠商，將立刻施作趕在年底同步啟用。

(中時 )