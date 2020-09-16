日本首相安倍晉三16日正式下台，上午在臨時內閣會議上宣布內閣辭職。內閣總辭前他先在臉書、推特等社群網站上以影音短片的方式跟民眾道謝、告別，並回顧過去7年8個月來的政績。

安倍在社群網站的影片中表示，「每次看到許多人按讚、留言，都得到很大的鼓勵，也讓安倍內閣挑戰了各種課題。雖然很遺憾還有留下的課題，但也有挑戰後達成輿論兩極化的艱難課題」。他感謝近8年來無論如何苦都支持他的民眾。

安倍在內閣總辭前向日媒表示，「過去7年8個月每1天都盡全力做好守護經濟重建、國家利益的外交。在位期間能與國民一起挑戰各種課題是我的驕傲。所有的都是拜國民之賜，由衷感謝在嚴峻、痛苦時一直支持我的所有人。今天菅內閣誕生，拜託大家給予強有力的支援與理解。」

安倍因宿疾復發而決定下台，被問到身體狀況時，安倍表示，「藥效不錯，正順利恢復中。將以1名議員的身分支持菅政權」。

安倍2006年9月，52歲時首次執政，成為日本戰後最年輕的首相，但因參院選舉慘敗，宿疾的潰痬性大腸炎惡化而於2007年9月閃電請辭。2012年再度當選為自民黨總裁（黨魁），2012年12月在眾院選舉時，替自民黨重新奪回失去5年的政權，再度執政。

安倍首相在位日數若包括第1次執政的1年在內，共3188天。第2執政以來連續在位2822天，都是憲政史上在位最長的日本首相。

(中時新聞網)