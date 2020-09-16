繼4至6月大量刪除逾2千個與中國相關的不實資訊YouTube頻道後，谷歌7月再刪除近300個與中國影響力相關的頻道。

香港信報報導，谷歌7月共移除299個相關頻道，谷歌稱，此次刪除的頻道多數以中文上傳音樂、娛樂和生活相關的不實資訊、垃圾內容，另有小部分則涉及新冠疫情和香港時事。

谷歌在4至6月時曾刪除超過2500個YouTube頻道掃蕩不實資訊。

(工商 )