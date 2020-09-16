假資訊氾濫！谷歌打假7月刪300個中國相關YouTube頻道 11:022020/09/16 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼4至6月大量刪除逾2千個與中國相關的不實資訊YouTube頻道後，谷歌7月再刪除近300個與中國影響力相關的頻道。 香港信報報導，谷歌7月共移除299個相關頻道，谷歌稱，此次刪除的頻道多數以中文上傳音樂、娛樂和生活相關的不實資訊、垃圾內容，另有小部分則涉及新冠疫情和香港時事。 谷歌在4至6月時曾刪除超過2500個YouTube頻道掃蕩不實資訊。 (工商 ) #假資訊 #谷歌 #YouTube 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸瓶裝水市場規模破2000億元人民幣 「廣告口號」成賣水關鍵 08:582020/09/16 財經 燦坤害命2／經濟部要求「主動通知」召回自燃除濕機 會員：從未接到電話 09:222020/09/16 社會 人幣升勢壯 3個月強彈4千點 04:102020/09/16 產業財經 臉書砸3.68億美元 收購REI新總部 04:102020/09/16 全球財經 每周音樂演出 淡水博物館嗨翻 04:102020/09/16 地方新聞 陸射衛星扯備戰 炒作太超過 04:102020/09/16 焦點新聞 《金融》經濟備受看好 越南成資金寵兒 10:002020/09/16 財經 三駕馬車回神 消費今年首轉正 04:102020/09/16 全球財經 燦坤害命4／下一個被害者是誰？ 54款除濕機易自燃 不定時炸彈藏民眾家 09:222020/09/16 社會 陸港觀盤－市場漲多調整 行業數據持續走高 04:102020/09/16 全球財經 財經熱門新聞 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 財經 狂人川普也怕報復 美加關稅戰1個月就收兵 - 即時 顯卡大缺貨 電競廠瘋搶 - 財經要聞 - 工商時報 陸晶圓龍頭若遭狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 《金融》新台幣升不停 台北股匯齊揚 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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