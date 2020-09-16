「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」宣布參選2022年花蓮縣長，政見是打通中央山脈，興建「台灣海陸大隧道」。（圖／摘自台灣阿成臉書）

「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」宣布參選2022年花蓮縣長，並騎著機車「陸軍二號」從中橫到花蓮，而他的政見竟是要打通中央山脈，興建「台灣海陸大隧道」，從廈門一路經過澎湖、嘉義、南投到花蓮。

黃宏成14日抵達花蓮，在臉書高喊「戰鬥！為了財神國神聖而偉大的（台灣海陸大隧道）理想」，並上武嶺，還在花蓮的健身房打卡，而他也宣布參選2022花蓮縣長，且自信表示「一定當選，已經當選」，政見就是要興建台灣海陸大隧道，從大陸廈門、澎湖、嘉義布袋、南投埔里，打通中央山脈到花蓮。

台灣阿成拜會「許願神」，許下3大願望。（圖／摘自黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統臉書）

黃宏成也拜會參選過立委的「許願神」，PO出兩人合照，並許下3大願望：一定當選，已經當選2022花蓮縣長、一定當選，已經當選2024中華民國總統、一定完成，已經完成興建台灣海陸大隧道。

對此，網友表示「一定凍蒜 已經凍蒜」「一定打通 已經興建」「迎財神 接財神 把財神接到花蓮門口」「一定花蓮王 已經花蓮神」，也有人說「不～不要離開嘉義」，台灣阿成則回「孩子，財神沒離開嘉義，而是把嘉義的愛傳到花蓮來了。請不用太感動，非常感謝。」

(中時新聞網)