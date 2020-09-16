終身吃到飽月租60元！台灣之星樂齡方案1規定，竟引網戰翻。（圖／翻攝自台灣之星網站）

月付60元上網吃到飽！台灣之星推出，60歲以上的人月租60元，4G輕速吃到飽、通話最高60分鐘免費的優惠，竟引發網友戰翻，有些人覺得很不錯，其實很夠用！但部分的人卻認為，申辦條件有點嚴格，實在缺乏吸引力。

台灣之星昨宣布，60歲以上的人適用的專屬方案「終身月租60元」，即可享有4G輕速吃到飽、網內互打免費和網外通話最高60分鐘免費的優惠，且不必擔心每月帳單金額及合約到期後會漲價的問題，只要申辦一次就可享有一輩子的優惠。

超殺優惠曝光後，在「Mobile01」上引起網友討論，感覺不錯！可以替家中長輩申請，「老人家每個月60元，上網隨便上，這方案是蠻OK的，傳賴（Line）、看劇網速都夠了」、「有心動」、「基本上30個月純上網不打電話其實還OK」。

但有網友卻認為，「這方案真的不怎樣」、「30個月，老人早就駕鶴歸西了」、「限新用戶實在是很沒誠意」、「太嚴格了」，甚至有眼尖網友質疑，規定的通話時間超過後，每分鐘將改6元的費率收費，實在太貴！

不過也有網友出面平反，現在老人家其實很少打電話，較常聯絡的朋友早就都加入Line的通訊錄，不少人也都是用網路電話聯繫彼此，並透露自己媽媽的預付卡常常快過期了，裡面還剩一堆錢沒用完。

另台灣之星的臉書小編也提醒大家，此優惠方案適用於2014年8月25日（含）後，不是台灣之星月租型門號的用戶者（不含體驗卡與預付卡），新申辦或攜碼都可以。

(中時新聞網)