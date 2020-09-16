市調機構Counterpoint最新發布今年第二季(4~6月)全球行動應用處理器市占率報告。第二季全球行動AP市場下跌26%，主因為手持裝置在新冠疫情期間的銷售暴跌。

第二季高通保持龍頭地位，市占率29%。聯發科市占率為26%排名第二，較去年同期增加了2個百分點。中國的海思半導體市占16%排名第三，較去年同期增加4個百分點，主因為美國技術禁令，華為的大筆下急單。

據韓聯社報導，三星電子主攻的Exynos晶片，在第二季市占來到13%，較去年同期減少3個百分點，這對一直想要擴展記憶體以外業務的三星，無疑為一挫敗。三星與蘋果相同地佔據第四名。

Counterpoint預期5G智慧型手機將帶動成長，2021年的手機AP市場將出現成長，而隨著5G採用擴散到新興市場，未來三年AP市場亦將迎來增長。該市調機構並提及美國對華為的一系列技術禁制令，將推升特別是高通、聯發科和展訊的成長。

(時報資訊)