海峽論壇將屆，國民黨原打算組團參與，但宣稱不滿被大陸央視主播李紅的節目指稱此行是求和，決定取消。但新黨青年軍組織「21青」今日召開記者會，痛批國民黨扭曲央視主播李紅影片原意、破壞兩岸和平。

新黨發言人王炳忠強調，李紅的影片並非央視節目，只是放在社群媒體上的影片，況且影片標題「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」只是網路後製時為了吸引點擊率所下，李紅本人在影片中從未提到「求和」兩字，而且「求和」到底是投降還是追求和平應該從整個語境中了解，影片中李紅指出民進黨執政下兩岸局勢緊張，所以國民黨希望前往大陸溝通。國民黨本次反應不僅小題大作，更扭曲影片原意。

王炳忠指出，國民黨籍台北市議員游淑慧宣稱李紅影片出來後若國民黨仍前往海峽論壇，將被貼上舔共標籤，因此她率先建議不要前往。那大家都加入民進黨、一起否定九二共識、抗中保台，不就更不會被貼上標籤？國民黨為何不選擇把影片完整內容告訴社會？國民黨過去多少次被民進黨扭曲、斷章取義，不敢對抗民進黨，只敢對付李紅，根本欺善怕惡。

至於國民黨本來要求李紅或大陸先道歉再說，王炳忠質疑，馬英九提到台海若開戰，恐怕首戰即終戰，也被民進黨抨擊舔共，那照這邏輯，難道國民黨也要馬英九道歉嗎？

新黨副秘書長蘇恆質疑，兩岸需要交流，國民黨自栩要創造兩岸和平，結果這次處理方式卻製造了兩岸對立，國民黨看到如今台灣社會反中情緒就怕了，卻沒注意到很多民眾也希望兩岸和平，如果國民黨沒有能力監督也沒有能力創造和平，那政壇還需要國民黨嗎？

新黨黨史會主任林明正表示，他相信國民黨很清楚李紅從未講過「求和」兩字，應該是國民黨有人別有用心想破壞此行才拿此事來吵。如果國民黨敢拿出如今對付李紅的一半凶狠嘴臉來對付民進黨，今天在台灣還會被民進黨打得這麼慘嗎？

(中時 )