洋基隊今（16）日起與藍鳥隊3連戰，「怪力男」史坦頓、厄薛拉傷癒歸隊，排進先發陣容。全隊火力大噴發，敲出16支安打，包括6支全壘打，以20比6痛宰藍鳥，拿下6連勝，排名終於重返美聯東區第2名，領先藍鳥半場勝差。

史坦頓擔任第4棒，可能求功心切，4打數槓龜，還被三振2次，另有1次四壞球。厄薛拉則擊出3支安打、猛打賞演出，不過沒有打點。

打擊表現最佳的是第2棒沃特，5打數3安打，包括2支全壘打，5分打點，目前以18轟領先群雄。開路先鋒勒瑪修6打數4安打，有1發全壘打，5分打點。打擊率3成63，捕手桑奇斯4打數1安打，是1支3分炮，共有4打點進帳。另外開轟的還有希克斯、弗雷塞。

勝投是21歲的年輕投手賈西亞，7局失3分優質先發內容，本季第2勝（1敗）。

洋基在第2局攻下7分大局，也把藍鳥先發投手華克打退場，換上日籍投手山口俊接力，他馬上三振史坦頓結束這半局。

不過第3局下，山口俊控球突然不穩，連投3次四壞球、2次觸身球，再被勒瑪修擊出清壘二壘安打，一口氣失掉5分。4局下再被敲安打、投出四壞球後退場，結果再丟2分，總計投1.1局失7分，自責分率暴增到6.65，之前的努力幾乎全毀。

(中時 )