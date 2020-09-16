受到新冠肺炎疫情影響，我國最多曾有逾3萬人放無薪假（減班休息），雖然從我國疫情控制後已好轉，但本周較上周卻增加174家事業單位、1566人被放無薪假，總計有840家、1萬6865人實施。

據統計指出，本周實施無薪假人數以製造業則以262家、1萬392人最多，批發及零售業達289家、2822人次之。

實施縣市、人數觀察以彰化縣35家、3172人最多，台北市以226家、2721人次之，桃園市以107家、2708人再次之。

(中時 )