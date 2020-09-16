無薪假風再起？單週增174家放無薪假 11:182020/09/16 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎重創各產業。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到新冠肺炎疫情影響，我國最多曾有逾3萬人放無薪假（減班休息），雖然從我國疫情控制後已好轉，但本周較上周卻增加174家事業單位、1566人被放無薪假，總計有840家、1萬6865人實施。 據統計指出，本周實施無薪假人數以製造業則以262家、1萬392人最多，批發及零售業達289家、2822人次之。 實施縣市、人數觀察以彰化縣35家、3172人最多，台北市以226家、2721人次之，桃園市以107家、2708人再次之。 (中時 ) #新冠肺炎 #無薪假 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 你還不Pay？逾半台灣人預期邁向無現金社會 11:272020/09/16 財經 陸射衛星扯備戰 炒作太超過 04:102020/09/16 焦點新聞 工商社論》國銀開發海外業務 進入新時代 04:102020/09/16 財經要聞 風電成長 永冠-KY趁勝追擊現金增資 09:242020/09/16 財經 三駕馬車回神 消費今年首轉正 04:102020/09/16 全球財經 敬老人瑞金鎖片 再貴也要買 04:102020/09/16 財經要聞 華為晶片斷供首日 無翻盤B計畫 04:102020/09/16 話題觀察 藍批綠選後棄香港 籲修港澳條例 04:102020/09/16 政治要聞 藥師挺陸口罩品質 徐正文揭關鍵：政治掩蓋品質 09:312020/09/16 政治 大陸援港檢測隊離港 港人夾道歡送 12:242020/09/16 兩岸 生活熱門新聞 鬼門關！台南王爺突下令：4生肖今晚勿出門 3千人轉傳示警 - 生活 衛福部明年育兒津貼加碼 加倍每月發5000 - 生活 2天射7次爆紅 實況主女友手腳全廢 驚悚照片曝光 - 生活 超商49元三明治 他打開吐司見「精緻做工」傻了 - 時事 普渡品記得吃完！專家揭「鬼門關7禁忌」 做錯下場超可怕 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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