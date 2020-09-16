台美高階經濟對話即將登場，美國國務院次卿克拉奇預定17日訪問台灣，並擬主持台美經濟與商業對話。對此大陸國台辦發言人馬曉光16日表示，台灣問題是中國的內政，不允許外部勢力插手干涉。我們要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止同台灣地區開展任何形式的官方往來。

他續指，民進黨當局不顧民意反對，為了政治目的執意開放有問題的美國農畜產品進口，損害島內民眾的健康福祉。現在又以此為投名狀，打著經濟商業的幌子，同美國發展官方關系，這只會進一步任由美方宰割，衝擊島內市場，損害台灣同胞經濟民生利益。人為刀俎，民進黨當局甘當魚肉，台灣同胞要警惕。

馬曉光批，現在又以此為投名狀，打著經濟商業的幌子，同美國發展官方關係，這只會進一步任由美方宰割，衝擊島內市場，損害台灣同胞經濟民生利益。人為刀俎，民進黨當局甘當魚肉，台灣同胞要警惕。

(中時 )