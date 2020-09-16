比特犬由於性情兇猛，近期攻擊事件較以往多，農委會規劃將比特犬及其混種犬納管禁止其輸出、入及飼養繁殖，預計最快月底前預告，2個月後正式上路。

根據寵物登記系統統計，目前在養比特犬隻約1000隻，今年比特犬攻擊案件高達6件，農委會已與縣(市)政府及相關寵物產業公會多次會商，規劃將比特犬及其混種犬納管禁止其輸出、入及飼養繁殖，目前已進行法制作業中。

畜牧處副處長江文全表示，預告內容係依據動保法第8條，可以指定禁止飼養輸入的動物物種，預告將納入比特犬及其混血犬隻，例如美國比特鬥牛犬 、史丹佛牛頭犬等。

江文全指出，現行在養比特犬隻須全數完成登記備查，預告正式公告後將不得繁殖或販售，也將禁止飼主再養新的犬隻，飼主應盡管理責任，未來免絕育申請也不會同意。

農委會呼籲飼養比特犬等具攻擊性犬隻飼主，犬隻外出應由成年人伴同，並以長度不超過1.5公尺之繩或鍊牽引、配戴不影響散熱之透氣口罩等，若違反上述規定者，得處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，強調將以更高強度管制，積極阻絕比特犬攻擊事件。

(中時 )