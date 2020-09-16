郁方老公、斐儷珠寶總經理陳昱羲，今（16日）被周刊直擊深夜醉倒路邊，陳昱羲還被傳與女助理互動親密，郁方第一時間就大方為老公滅火澄清，其實，郁方日前睽違7年復出拍戲時，不免就被聯想婚姻出問題，郁方也大方回應夫妻情，表示目前沒事。

郁方是外界公認嫁得好的豪門婚姻代表。（圖／本報系資料照片）

48歲郁方是外界公認嫁得好的豪門婚姻代表，她嫁給「斐儷珠寶」總經理陳昱羲後，她重心轉往家庭，而隨著郁方近期復出拍戲，也容易被聯想婚姻出問題，對此，郁方日前則笑說目前沒事「孩子慢慢大了嘛，想做些有趣的事，要有新的刺激。」

其實郁方睽違7年決定要拍戲時，她一開始是慢慢說服老公，郁方先跟陳昱羲說在台北拍，後來改到嘉義拍戲，郁方還笑說是「一步一腳印被我騙」，而郁方也會趁著拍戲空檔，和陳昱羲一起遊嘉義，夫妻恩愛模樣羨煞眾人。

不過，陳昱羲今則被《鏡周刊》直擊深夜醉倒路邊，同時，陳昱羲還被指和女助理互動親密，主僕除了工作外，還一起用餐，陳昱羲甚至充當助理的司機，載她回家，對此，郁方也大方向媒體表示，珠寶業的員工幾乎都是女性，助理每天要處理很多事情「這種小事不會放在心上」。

(中時新聞網)