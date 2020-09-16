人民幣近期漲勢凶猛，昨（15）日在岸、離岸人民幣對美元匯率盤中連續突破6.79、6.78兩道關口，創下近16個月新高。專家認為，人民幣這波強漲原因，除了美元指數持續走弱外，大陸經濟逐漸復甦，也是支撐人民幣匯率的重要因素，不排除升至6.75元重要關卡。

每日經濟新聞報導，人民幣短短3個月大幅升值，5月29日至8月31日，在岸人民幣兌美元漲幅高達4.28%，離岸人民幣兌美元漲幅4.49%。

國金證券分析師邊泉水認為，人民幣匯率狂飆，對資產配置有四大影響。

一、中美利差可能持續保持較高水平，甚至進一步擴大。短期來看，儘管美債收益率短期可望續揚，但大陸國債收益率上行動力可能更強。長期來看，中美潛在增長率的差異擴大，可能導致中美利差的結構性走闊。

二、人民幣資產的吸引力得到支撐。

三、大陸國債對外資吸引力上升。大陸國債收益率是全球主要經濟體中最高的，加上匯率升值溢價後，對外資吸引力進一步上升。

四、外資流入有望對A股形成長期的支撐。

中信證券固定收益首席分析師明明表示，5月底以來美元指數大幅下滑以及大陸經濟逐漸復甦，皆為人民幣匯價由弱轉強的主因。大陸防疫得當，疫後經濟基本面持續修復，支撐人民幣匯率走勢。貨幣政策方面，在全球央行維持寬鬆的背景下，大陸人民銀行保持謹慎，中美利差維持高點，人民幣資產吸引力增強之餘，這也推動了人民幣匯率的走強。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰表示，儘管美國大選的不確定性，預料將加劇人民幣波動，但仍看好人民幣兌美元匯價將升至6.75元。

在岸人民幣今持續走高，早盤一度攻上6.76，截至台北時間上午11點，暫報6.771、漲幅0.16%。

(中時新聞網)