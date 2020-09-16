搶攻小巨蛋「魅影」商機，台北王朝大酒店祭出優惠，除壽星生日當晚享免費升等豪華套房；慶生必不可少的免費6吋蛋糕；NT$500 SUNNY BUFFET抵用券。9月週年慶限時再加碼，凡於9月30日前預訂《歌劇魅影》平日住房及票券組合專案，超值優惠每房再折NT$500，歌劇迷們千萬不可錯過。

台北王朝大酒店歡慶14週年慶，即日起至09／30感恩推出「王朝14週年慶 一起慶生吧！」住房專案，誠邀9月壽星以超值優惠NT$1,999起入住豪華客房。近年來入住飯店用餐慶生已為風潮，為了滿足因SUNNY BUFFET慕名而來的老饕們，再推出一泊二食住房加SUNNY BUFFET雙人自助晚餐優惠下殺25折只要NT$3,599起。

王朝表示，美食愛好者絕不可錯過「王朝14週年慶 意思一下」餐飲優惠，即日起至9月30日於網路激推的SUNNY BUFFET享用平日午餐結帳金額滿NT$1,400＋10％服務費即贈5折酬賓券於下次折抵使用；玉蘭軒中餐廳消費達NT$1,400＋10％服務費即可現抵NT$200加菜金；玉蘭軒享用主廚桌菜達NT$12,000＋10％服務費再加贈精選威士忌一瓶，趁著週年慶加碼優惠，消費越多享越多優惠。

王朝表示，SUNNY BUFFET除了各式異國料理，主廚團隊也用精湛的廚藝為食客帶來當季新鮮美味，9月份推出一蝦七吃，每日優選口味讓您將不同風味的鮮蝦料理飽嘗一遍。廣受好評的甜點bar更是不可錯過的飯後良伴，為您的豐盛饗宴劃下完美句點。台北王朝佔據地理優勢之便，坐擁台北雙捷運（南京復興站＋小巨蛋站），高雅舒適的環境絕對是您與家人好友歡度重要日子的最佳首選。

(中時 )