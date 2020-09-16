《兩岸經濟合作框架協議》ECFA十年期限今年九月到期，外傳大陸方面可能會終止。大陸國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會上沒有正面回應陸方「將終止ECFA或願意續約」，他只說，「只有維護好兩岸關係和平發展，兩岸協議才能順利執行。」

馬曉光表示，ECFA生效實施為兩岸同胞特別是台灣同胞帶來了實實在在的好處。民進黨當局一再變本加厲破壞兩岸交流合作，限制兩岸貿易投資，嚴重損害廣大台灣同胞的切身利益。「只有維護好兩岸關係和平發展，兩岸協議才能順利執行。」

ECFA於本月12日屆滿生效10週年，面對外界擔憂兩岸官方溝通管道中斷，大陸可能終止ECFA，陸委會副主委兼發言人邱垂正本月3日重申，目前為止沒有接獲大陸終止協議的通知，大陸官方部門的發言也沒有終止協議的訊息。

邱垂正強調，外界傳聞的「自動生效」並非事實，WTO會員對於相關協議的瞭解仍有不同的看法及立場，迄今沒有任何決定性的共識及標準，台灣經濟部門也已經對外說明，並沒有10年到期的規定。

(中時 )