北韓最高領導人金正恩身邊最有份量的兩個女人李雪主與金與正，到底誰的地位更高？美國傳奇調查記者伍德華（Bob Woodward）在新書中描繪的場景，顯示李雪主對金正恩的影響力更大。

北韓官媒今年1月播映金正恩與李雪主一同騎白馬的畫面。

韓國《中央日報》報導，美國調查記者伍華德在新書中描繪2018年5月美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）第二次訪問北韓時發生的一件插曲，當時平壤舉行晚宴招待來訪美國官員，金正恩在宴會上點燃香菸，看到這一幕的美國中央情報局（CIA）韓國任務中心主管安德魯．金（Andrew Kim）順口說出了「吸菸有害健康」的溫馨提醒。

安德魯．金本來是想要對金正恩展現親近，不過這麼平常的一句話卻讓在場的金與正及勞動黨中央副委員長金英哲露出驚嚇的表情，因為在北韓的體制內，從來沒有人敢對金正恩說這樣的話。

當時眾人嚇到不敢接話，等待金正恩開口，不過李雪主率先打破沉默，她說，「確實是這樣，我也經常提醒老公吸菸的危害。」

伍華德也指出，當天晚宴上，金與正提到金正恩時都尊稱為「偉大的領導人」、「最高領導人」，態度「非常恭順」。

伍華德評論，當晚李雪主與金與正對金正恩的態度，呈現出「令人非常震驚」的對比，李雪主輕鬆地稱金正恩為「老公」，金與正卻未稱金正恩為「哥哥」，明白呈現出兩人的地位差別，伍華德說，「這裡的核心問題是，誰才是真正能夠對金正恩發揮影響力的人。」

(中時新聞網)