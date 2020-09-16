國民黨籍立委許淑華，因出眾外貌、傲人身材，每回現身都成民眾焦點，不僅擁有廣大粉絲，更獲封「神力女超人」稱號。許分享選區南投在地小吃，與現場一位小男孩合照，只見對方神情、肢體皆僵硬，與笑容燦爛、動作熱情的許成強烈對比，讓網友大感有趣。

許淑華日前在臉書發文，向民眾分享南投在地美食「廟口小吃店」，寫道：「在南投市場附近的廟口魚翅肉羹，中午沒有休息，淑華常跑完行程下午2點來吃飯，主打肉羹麵及排骨酥麵，美味可口、經濟實惠，是在地人常光顧的老店！」並附上多張店家門面、餐點照片以及與現場鄉親合影。

其中一張與小男孩的合影，獲得粉絲熱烈關注。照片中，許淑華洋溢著燦爛、甜美笑容，一手摟著對方一手則比著大大的「讚」；反觀身著紫色居家服的小男孩，神情、肢體皆僵硬，狀似緊張，兩人形成強烈對比。

本文一出，獲得超過11000個讚、超過200則留言與百餘次分享。網友紛紛回應：「這位小朋友跟美女委員拍照，怎麼一臉無奈的樣子咧……」「人家小弟弟是害羞……看不出哪裡無奈啊……不過心臟應該蹦蹦跳的」、「好可愛的小男孩」、「在地委員推薦的在地美食，一定是讚的啦」、「常常看到委員分享美食，都想去南投玩一下了」、「這太犯規了，每次都用美食誘惑人到南投玩哈哈！」

(中時新聞網)