蔡政府宣布開放含瘦肉精（萊克多巴胺）的美豬進口，持續引發藍綠美豬、美牛大戰。對於前立委孫大千提出馬政府時期開放的「5大差別」說。行政院發言人丁怡銘今天回應，馬政府官員在Codex尚未有國際標準時，已表達支持瘦肉精美牛開放立場，「請問國民黨是故意忘了，還是害怕想起來」？

孫大千今在臉書貼文，提出馬政府開放美牛與蔡政府開放美豬有5大差別，包括國民黨只開放了部分的美牛，美豬則是全面禁止，然而，民進黨現在是美牛美豬全面開放。

丁怡銘今天表示，當年馬政府毫無國際標準作為根據，就執意要推動萊克多巴胺美牛進口。和現在已有國際標準、周邊國家紛紛開放的局勢大不相同。

丁怡銘說，2009年，馬政府與美國簽訂台美擴大美牛進口議定書，就台灣同意擴大美國牛肉進口。2012年，馬英九連任，又提出允許含萊克多巴胺的美國牛肉進口的政策，高層官員當時紛紛出來表達政府開放立場。當時的國民黨政府政院發言人胡幼偉說：「專家早已證實在安全容許量下，萊克多巴胺不會危害人體健康」。胡幼偉還質疑「國際食品法典委員會制定的標準並不科學」。也就是事前就否定國際標準。

他指出，馬政府當時的農委會主委陳保基則說，「不管聯合國食品法典委員會（Codex）訂出瘦肉精標準為何，國民黨政府都會依原計畫推動開放含萊克多巴胺美牛進口。」這些都是Codex尚未有國際標準時，馬政府官方的發言。「請問國民黨是故意忘了，還是害怕想起來」？

丁怡銘表示，美國牛肉現在已經8年，我們沒有看到國民黨執政縣市在反對美牛，或是要求美牛零檢出，反而有不少國民黨政治人物表達自己喜歡吃美牛。可見根據國際標準，無論是美國牛肉或美國豬肉，民眾食用都可以不用擔心。

丁怡銘強調，現在的國際情勢已和2012年極大不同。包括日韓和CPTPP的主要國家皆已開放，台灣要和他國談貿易，不可能不去面對問題。我們是一個國家，還是希望一起為國家好，只有跟國際接軌、減少貿易障礙，才能讓台灣的產品外銷到全世界時，能夠跟他國產品競爭。

(中時 )