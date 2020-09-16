渣打集團網路調查結果指出，新冠肺炎疫情不僅加速全球無現金化腳步，同時也導向更謹慎更負責任的消費模式。將近3分之2的全球受訪者表示，疫情衝擊使他們對於線上購物的態度更為正面，然而多數人對於消費支出比疫情前更加小心，並計畫採取新的數位工具或方式，協助追蹤或紀錄個人支出。

渣打銀行公關暨行銷長陳穎勳表示：「疫情對全球消費模式的衝擊，除了加速數位化腳步，更強化消費者永續意識，尤其在18至44歲的年輕世代中更加明顯。相信在未來，做出更具永續意識的購買選擇，為社會和環境帶來正面影響，將會成為長遠的趨勢，而落實永續精神的企業，在後疫時代也將更能獲得消費者認同。」

渣打集團本次調查涵蓋全球12個市場12,000位年滿18歲的消費者，調查計畫分為三階段，依序探討消費者在疫情過後的收入、消費與財富管理觀念，繼先前發布的疫後收入報告後，本次問卷則聚焦在疫情過後，全球消費習慣的轉變。

調查結果顯示，疫情對全球消費模式的影響最明顯在於線上購物比例增加。約3分之2的全球受訪者在疫情前仍偏好實體消費通路，然而目前有近半（48％）受訪者已傾向使用線上購物，而這股由線下移往線上的消費趨勢，更涵蓋不同類別的購買行為，包括生活雜貨、旅遊、數位商品或服務。在台灣，有5％受訪者表示受疫情影響而增加線上購物的頻率，更有39％受訪者目前在購物時，會優先考慮線上通路或平台。

64％的全球受訪者認為自己所在的國家將逐漸邁向無現金化，在台灣，這項比例也超過半數，高達56％。多數受訪者預期，台灣徹底轉型為無現金社會的可能時間點將會落在2036年。渣打集團指出，上述調查數據也與目前客戶使用ATM的行為相呼應，在本次調查的多數市場中，可看出疫情期間ATM使用頻率大幅降低，目前ATM現金提款的使用率約只有2年前的一半。

隨著疫情趨緩與各地陸續解封，消費支出也開始攀升，44％的台灣受訪者在今年7月份的花費較前一個月增加。值得注意的是，全球有75％的受訪者（台灣為54％）表示疫情使他們更認真看待支出。趨於謹慎的消費態度，在台灣的千禧世代跟Z世代更為明顯，18至44歲的台灣受訪者中，有56％表示自己更認真規劃消費，遠高於45歲以上族群的48％。此外，超過3分之1的台灣受訪者指出，疫情對經濟的衝擊也促使他們採取行動紀錄個人開銷，70％的人已經或有興趣使用記帳或預算規劃工具，以防止超支或過度消費。

調查結果也發現，疫情過後全球消費者的支出項目有所轉變。如今消費者在醫療保健與生活雜貨等基本支出較高，而花在治裝、休閒旅遊等消費性支出則明顯降低。54％台灣受訪者表示，跟疫情前相比，花在旅遊度假的相關消費明顯減少，而有32％則表示治裝費用也大幅降低。

除了對自身消費支出更加謹慎以外，渣打集團透過調查也發現，全球消費者變得更有意識且更加負責任，這個趨勢將有利於微型企業與專注生產在地商品的企業，尤其是製造與銷售永續產品的企業。有39％的台灣受訪者願意增加購買本地產品，33％優先選擇永續產品，30％則願意以購買行動支持微型企業。

(中時 )