因價格調漲、燃油成本降低及效率提升，緩解了新冠肺炎疫情導致電商出貨激增的負面影響，美國聯邦快遞公司（FedEx Corp）上季獲利優於市場預期。

周二聯邦快遞盤後股價跳漲7.6%，報254.66美元。

聯邦快遞是目前全球規模最大的物流公司之一，其第一財季（截至8月31日）營收年增13.5%，為193億美元，遠優於市場預估的175.5億美元。經調整後淨利年增60%，為12.8億美元，相當於每股盈餘為4.87美元，遠超出市場預估的2.69美元。

聯邦快遞表示，負責沃爾瑪等零售公司電商物流業務的FedEx Ground，第一財季平均每日包裹處理量大幅成長31%，為1160萬件，每件包裹營收年增2%，為9.33美元。

新冠肺炎疫情顛覆了聯邦快遞與其競爭對手優比速（United Parcel Service,UPS）的營運。受居家避疫的工作與生活模式影響，利潤較高的企業快遞業務大減，而成本較高的送貨到府業務暴增。但處理量大增，以及在自動揀貨中心與路線優化等方面的投資，使送貨到府的成本降低。

此外，聯邦快遞該季集團總燃油支出為5.65億美元，較前一年同期大減35%，亦有助於提升獲利。

聯邦快遞以前景不明為由，未提供全年財測，但將全年資本支出預測調升2億美元，為51億美元，超出市場預估的49.6億美元。

(時報資訊)