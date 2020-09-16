台北股匯市今早再呈現股匯齊揚，新台幣匯價今早又再觸及今年盤中的新高價，來到29.192元，較前一個交易日升值1.88角！而台股則是大漲逾百點，再度挑戰13000點大關。

在台股方面，近日美股回穩，外資也開始買超台股，觀察亞太新興市場近五日外資動向，外資首要買超市場便是台灣股市，其次則為印度市場，南韓市場則尚未出現買超現象。以9月8日～14日計算，外資淨買超上市136億元，買超OTC股票則是60.7億元，資金行情有重新啟動跡象。

至於匯市方面，銀行理專也陸續建議客戶可以陸續買進累積外幣部位，包括美元、歐元等。今年新台幣兌美元收盤最低匯價為3月19日的30.506元，若以當天收盤價和今天盤中的高價29.192元計，新台幣半年已經升值了1.3元，升幅逾4%。

匯銀指出，受到國際美元走弱、人民幣走強影響，加上出口商大舉拋匯，雖有軍款匯出及美元買盤逢低進場，但仍不敵出口商拋匯力道，昨天新台幣收盤升破29.4整數價位，升值1.06角，續創近兩年半新高。

(時報資訊)