由於全球受到疫情影響，筆電出現熱銷，鼎炫-KY(8499)持續受惠需求暢旺，電子EMI材料出貨維持高檔，今天股價攻上漲停，已經來到151元，逼近2017年12月的162元上市新高價。

鼎炫-KY為電子衡器及電子EMI材料專業製造廠，電子衡器今年受疫情影響，表現較為疲弱，但4月以來，疫情導致遠距需求大增，刺激美系客戶NB及平板銷售大增，且因為解封後疫情持續攀高，導致相關需求並非短期現象，讓公司營收5月站上2億元新高後，已經連續4個月創下新高。

由於歐美疫情反覆，鼎炫-KY外銷至歐美比重達5～7成，美系大廠剛發表平板電腦，接下來明年第1季發表NB上市前通常有備貨需求，會再帶動一波拉貨潮。法人預期，全球供需吃緊，客戶拉貨持續強勁，到年底前，單月營收創高持續機會大。

由於7、8月營收已經達到4.71億元，第3季營收有望挑戰7億元單季新高，單季獲利亦衝歷年新高，也由於EMI材料毛利較高，產品組合推升毛利率今年上看55％，全年每股盈餘力拚13元。

(時報資訊)