淘寶台灣在「99超級翻倍日」期間的各式優惠方案，不僅挑戰業界最「殺」折扣，更吸引大量眼明手快的消費者搶好康，而整體成交訂單總數更是比618年中慶期間再成長280％，淘寶台灣指出，這波第4季電商旺季前的暖身活動，無論是在選品策略、給消費者的折扣補貼、傳播節奏配置上，越來越貼近消費者真正的網購需求，帶動訂單數大幅成長，同時也為網購旺季正式拉開序幕。

根據淘寶台灣統計，「99超級翻倍日」活動期間，3C商品銷售總額跳升3倍，美食商品業績暴衝近2.8倍，其中三星Galaxy S20 5G手機開賣不到5分鐘，就創下百萬銷售業績，而高人氣的小米手環5，也以1秒賣出一只的速度售罄。淘寶台灣表示，「相較於618年中慶的商家參與情況，本次報名參與99超級翻倍日的商家更顯踴躍，數量成長近3倍，而參與促銷活動的商品數更爆炸性增加近6倍之多，顯示淘寶台灣與在地商家合作越來越緊密，也為台灣電商產業擴大市場價值，協助更多實體零售業者轉型拓展線上銷售管道。

淘寶台灣自開站以來，不斷增加上架商品數，更改良平台使用的便利性與選品能力，推出「夜貓市集」、「揪划算」等特別企劃，更提供199元三大超商取貨免運的優惠，讓消費者能以最快的速度、最優惠的價格買到喜歡的商品。未來淘寶台灣將持續推動更多新優惠，打造淘寶台灣、賣家及消費者的三贏策略。

(時報資訊)