在美國總統見證下，阿拉伯聯合大公國與巴林與以色列簽署關係正常化協議。在此前夕，川普15示，就個人而言，在阿聯與以色列建交後，美國要出售F-35給阿聯「完全沒有問題」，即使此舉受到以色列總理尼坦雅胡反對。

據美媒《防務新聞》（Defense News）報導，在以色列與阿聯簽署建交儀式前，川普向《福斯新聞台》表示，如果要賣給阿聯F-35，「我個人完全覺得沒問題」。川普同時表示，除了阿聯之外，美國銷售給以色列的武器，他也願意賣給其他國家，並稱中東地區國家財富足夠，這對美國與工作機會在美都有利，「像是阿聯等中東國家，他們都很有錢，也很想買我們的戰機，所以我個人是完全沒問題的

不過報導也指出，雖然川普熱愛當軍武銷售員，但並不能確保軍購拍板定案。雖然阿聯長久以來就想過購買F-35，但阿聯外長表示，阿聯向美採購F-35一案，並未寫入以色列與阿聯的建交協議中。

此外，參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）也警告，即使他也贊同以色列與阿聯建交，但此類的軍售案必須通過國會審查，強調「國會有義務檢視任何與軍售相關的包裹協議」，並確保以色列的優勢，「當我們幫助阿拉伯盟友們抵禦外來威脅時，我們也要持續確保以色列的軍事優勢依舊不會動搖」。

對此，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）先前已反對與阿聯的歷史性建交協議中包括任何軍購案。保持以色列軍事優勢一向是以國十多年來的政策，並藉由與華府緊密關係來確保先端武器的供給，並不銷售給鄰近國家。

(中時新聞網)