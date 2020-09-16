女星薔薔（林嘉凌）曾是《我愛黑澀會》的固定班底，外型豔麗惹火、作風大膽前衛，語出驚人又很會做效果，成為不少綜藝節目的常客。她最近上《綜藝大熱門》，大方公開7段戀愛史，還被舊愛爆料閨房情趣。

今年30歲的薔薔談過7段感情，自豪地說：「只要有交往過的人，沒有人敢講我不好」她嚮往轟轟烈烈、高潮迭起的戀愛，爆料某任前男友現在在監獄，還有出車禍、沒錢的，讓主持人吳宗憲忍不住開玩笑：「薔薔每一任前男友非死即傷」。

此外，製作單位安排薔薔的前男友做問卷調查，詢問他們對薔薔的看法，第七任男友大讚她是「性感的野貓！靈活的鰻魚」薔薔聽完馬上作嘔：「我現在超想吐！不要讓我想到那些噁心的畫面！」覺得身體受到玷污；第三任男友則表示「我行我素，床上強勢」讓薔薔立刻脹紅了臉，率性的回：「這個地方女生主動是OK的。」

薔薔過往的閨房情事被舊愛抖出，但她態度大方、回應嗆辣直率，絲毫沒有女明星的偶包，鮮明的魅力獨樹一格，逗樂不少觀眾，紛紛留言：「快被薔薔笑死哈哈哈哈哈她真的太有趣性格太真了」、「薔薔雖然瘋，但我覺得很做自己」、「超級愛薔薔的，看到她我就開懷大笑，忘記所有煩惱」。

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(中時新聞網)