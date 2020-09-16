淡水國小16日上午舉辦外操場「跑道」啟用典禮，教師、同學們在天藍色的跑道中奔馳，笑聲連連。（戴上容攝）

淡水國小過去的操場破舊不堪，經由新北市議員陳偉杰不斷會勘，以及教育局撥款補助700萬元經費，總算將淡水國小的破舊操場煥然一新，淡水國小16日上午舉辦外操場「跑道」啟用典禮，教師、同學們在天藍色的跑道中奔馳，笑聲連連。

新北市議員陳偉杰說，以前坑坑疤疤的跑道，常常擔心學生、民眾會不小心受傷，現在全新的操場及跑道平整舒適，不必再擔心跑步會受傷，現在民眾可以開心在運動場快走或慢跑，保持身心靈的健康。

淡水國小校長吳惠花表示，淡水地區多雨、潮濕、地形又為山坡地設施場地維持不易，導致學校運動場跑道凹凸不平老舊破損，造成親師生及社區民眾使用上有安全的疑慮，此次藍色PU跑道的運動場能順利完成更新工程，特別感謝新北市教育局經費約700萬的補助。

教育局秦嘉督學表示，新跑道的使用擴及到社區民眾，期望全校親師生及社區民眾，養成規律運動的好習慣，一起跑向健康、跑向未來。

學生紛紛表示，新操場藍色跑道好漂亮，嶄新的PU跑道很平整跑起來很舒服，現在好喜歡到外操場上課，看到美美的運動場心情就會變好，謝謝教育局的經費讓大家可以在這麼棒的運動場上運動，真是太棒了。

(中時 )