高雄一名就讀國三的15歲少女庭庭（化名）， 因為迷上網路交友軟體APP，結識多名男網友，進而與近20名男子發生性關係，母親知情後火冒三丈，氣的報警揪出18名涉案男子。

據了解，庭庭去年在網路交友軟體APP、臉書Messenger等，結識多名男網友，直到今年2月為止，共與近20名男子發生性關係，包括遠在金門的男網友。

警方追查後，陸續揪出18名涉案男子，雖然全都辯稱與庭庭是合意性交，但仍被依妨害性自主罪嫌移送偵辦。據「三立」報導，庭與近20名男網友發生性關係的地點大都在摩鐵，其中1名家住金門的男網友，庭庭曾為了他單獨到金門自助旅行，2人還在當地發生性行為。

因為庭庭最近與男網友發生爭吵，情緒不穩，媽媽發現後追問，才知女兒狂啪男網友的事實，且地點從高雄到金門，因而氣的怒告男網友性侵。警方經過1個多月追查，共揪出18名男網友，依法將他們移送高雄、金門地檢署偵辦。

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(中時新聞網)