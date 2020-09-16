日本8月整體出口年跌14.8％至5.23兆日圓，雖然跌幅低於市場預估的年跌16.1％，也明顯低於7月的年跌19.2％，但仍然是連續六個月呈兩位數跌幅。

雖然新冠肺炎疫情繼續拖累全球需求惡化，並且讓供應鏈中斷，是導致日本出口持續下跌主因，但即使不把疫情因素計算在內，日本出口迄8月底止，已連續21個月下跌，為1987年7月以來出口下跌持續最久紀錄。

外界擔心依賴出口的日本經濟無法擺脫經濟衰退。如何挽救出口被認為是新首相菅義偉上台後最急需解決的任務。

日本重要的出口項目在8月均呈大跌局面，其運輸設備出口年跌23.2％，機械年跌16.8％。在機械項目裡，發電機具和金屬加工機械分別年跌25.6％和26.8％。

在出口市場方面，8月出口美國年跌21.3％，西歐年跌15.3％，韓國年跌13.8％。即使對中國大陸出口年增5.1％，但增幅已低於7月的年增8.2％。

凱宏投資（Capital Economics）日本經濟學家Tom Learmouth預期日本出口量，在2022年初以前可能無法回到疫情爆發前水準。

(工商 )