偷拍女友妹妹盥洗如廁 男遭聲請簡易判決 11:342020/09/16 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 37歲李姓男子今年4月在女友住處廁所，偷偷把手機開啟錄影，放在抽風口凹槽，偷偷錄下女友妹妹盥洗如廁，遭女友發現。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 37歲李姓男子今年4月在女友住處廁所，偷偷把手機開啟錄影，放在抽風口凹槽，偷偷錄下女友妹妹盥洗如廁，遭女友發現後報警。檢方偵辦後，將李姓男子依照涉嫌妨害祕密，聲請簡易判決處刑。 檢方調查，李姓男子今年4月，把智慧型手機，放在女友住處的浴室抽風口凹槽，錄下女友妹妹在浴室盥洗如廁的畫面，遭女友發現後，通知妹妹報警而發現。檢方指出，除了李坦承犯案外，李男也和女友因此在Line軟體內質問，還有手機偷拍畫面為證，聲請簡易判決處刑。 (中時 ) #女友 #錄影 #抽風口 #檢方 #偷拍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男子勾結陸人賣假護照 賺162萬被訴 12:142020/09/15 社會 康友案燒到勤業眾信 金管會：最重撤銷簽證資格 04:102020/09/16 財經要聞 「機要秘書」官職賣20萬 前台中和平區長簽承諾書賣官判1年 11:042020/09/15 社會 祕書職賣20萬 前和平區長判1年 04:102020/09/16 地方新聞 1m深洞驚現受困羊寶寶 暖男幫尋媽 結局引爆淚海 08:492020/09/16 搜奇 劈腿多人、逼墮胎毀仕途 她斷丁允恭「無法發洩」下場可怕 09:572020/09/15 娛樂 新歡是女神4／戀上啦啦隊隊員橘子 李國毅低調談情15年 07:492020/09/16 娛樂 地檢署前遭潑酸毀了一生 她寫陳情信給法官 19:052020/09/15 社會 為丁允恭「墮胎3次」仍不分 兩性專家點破Y女心態 08:502020/09/16 娛樂 不滿國中遭霸凌 忍20年後到對方家中理論 09:262020/09/16 社會 社會熱門新聞 武界壩倖存婦只在乎百萬名車？目擊者反爆料「真相」 - 社會 海軍覆艇中士阿瑪勒搶救無效 搏鬥76天今上午宣告不治 - 社會 武界壩倖存婦一句話 瞬間引爆救援村民怒火 - 社會 出差與主管睡1房！OL向男友保證「穿套裝睡覺」 網：這樣更危險啊 - 社會 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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