37歲李姓男子今年4月在女友住處廁所，偷偷把手機開啟錄影，放在抽風口凹槽，偷偷錄下女友妹妹盥洗如廁，遭女友發現後報警。檢方偵辦後，將李姓男子依照涉嫌妨害祕密，聲請簡易判決處刑。

檢方調查，李姓男子今年4月，把智慧型手機，放在女友住處的浴室抽風口凹槽，錄下女友妹妹在浴室盥洗如廁的畫面，遭女友發現後，通知妹妹報警而發現。檢方指出，除了李坦承犯案外，李男也和女友因此在Line軟體內質問，還有手機偷拍畫面為證，聲請簡易判決處刑。

(中時 )