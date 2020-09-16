機車全面退出人行道？ 機車族嘆「停哪都不是」

內政部擬修法增訂人行道原則不設置機車停車格，內政部長徐國勇今（16）日上午出席活動時表示，「人行道」望文生義就知道是以人為本，包括十字路口，尊重行人「行」的權力，當然有些地方在規畫上可以不影響行人「行」的權力和安全，各個地方政府可根據人行道的大小、方便性等，彈性去做相關規畫，現在正在預告中，歡迎有意見人提供意見，對政府的施政才有幫助。

媒體詢問會不會引起機車族不滿？徐國勇表示，機車不會沒有規畫停車的地方，像人行道和馬路中間就有機車專用停車格，大樓也規定汽車以外要一定數量的機車停車格，所以各個地方可以因地制宜，彈性考量，會兼顧機車族的權益，每個人不騎車、開車的時候也是行人，尊重行人就是尊重每個人。

媒體追問是否擔心流失選票？徐國勇說，做得好不但不會流失選票，反而會集中才對，執政者在處理這類事情的時候，要以民眾的安全、舒適各方面考量，當一直想選票，反而會沒選票，當以人民的福利、安全為依歸的時候，選票自然就來了。

(中時 )