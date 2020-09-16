2022台北市長選舉，台北市副市長黃珊珊被視為「柯文哲接班人」。黃珊珊昨發文表示，所謂的「接班人」不是「接下這個班的人」，而是「接著上班的人」。她說無論未來的台北市長是誰，都希望這份勤政文化，可以繼續傳遞下去。資深媒體人韋安則認為，除非黃珊珊能大力度調整風格，改頭換面，否則2022「毫無機會」。

2022年台北市長選舉，台北市副市長黃珊珊動向受矚目。資深媒體人黃暐瀚日前曾表示，黃珊珊目前民調落後藍綠，但他認為，黃只要當好副市長，就是兩年後最大的武器，尤其「監督」市政20年，黃珊珊對台北市政的了解，肯定遠遠超過現在檯面上任何一位可能的參選人。

韋安也在臉書表示，黃珊珊若能當市長，確實是台北市民不錯的選擇。他認為黃珊珊理性、勤勉，當了21年議員，又在副市長位子上磨練，對市政駕輕就熟，「很可惜民調起不來，只接收到死忠挺柯基本盤的支持」。

韋安說現在的網路輿論時代下，沒有聲量，就沒有能量。除非黃能大力度調整風格，改頭換面，否則2022毫無機會。

(中時新聞網)