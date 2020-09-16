高雄市大社區凶殺命案，警方在案發4小時迅速偵破逮捕，74歲的楊姓凶嫌經漏夜偵訊後，楊坦承犯案並供稱是財務糾紛引起，不過員警調查，楊男與死者為認識超過30年的好友，2人曾合夥經營生意結怨埋下殺機，楊因懷恨在心，疑預謀犯案殺害李男。

警方表示，楊嫌犯案後騎乘機車離去，警方經調閱附近監視器，發現楊嫌機車車牌用膠帶遮蔽，成了員警火速破案重要線索，警方鎖定楊嫌蹤跡後，以車追人，在楠梓區一處旅館將他逮捕。

警方透露，楊嫌雖供稱與李男有財務糾紛才將他殺害，但楊卻提不出借據等相關證明，加上死者家屬表示，李男與人為善，沒欠人錢，也不曾聽說有跟人結怨，故對楊嫌說詞不予採信。

警方調查，楊嫌與李男過去曾一起合夥做建築工程事業，2人期間發生不愉快，楊多年來積怨在心，至於何事埋下殺機，警方不願透露。

警方昨晚7時許在楠梓區一處旅館逮捕楊嫌，並搜獲20公分長的凶刀及血衣，警方表示，該把刀不屬於槍砲彈藥管制的刀械，研判是楊嫌務農採竹筍所用，楊嫌掌握李男行蹤後，預謀犯案將李男殺害。

(中時 )