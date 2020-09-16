黃男遭查扣的照相機、閃光器等攝影器材。（法務部行政執行署嘉義分署提供）

黃姓攝影師今年2月間從大陸返台，於居家檢疫14天屆滿前2天自行外出拍照，嘉義市政府依法處罰10萬元，他不繳罰款，法務部行政執行署嘉義分署表示，16日到黃男營業處查扣1批新穎的攝影器材，是嘉義市首件違反居檢查扣財產案。

黃姓男子今年2月15日自中國大陸返台，依《傳染病防治法》第56條規定應自入境日起居家檢疫14日居家檢疫，不得外出，居家檢疫期間為2月15日至2月29日，但黃男自卻於2月27日擅自外出到客戶處做拍攝工作。

嘉義市政府於5月4日依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第15條規定，處罰黃男10萬元罰鍰，黃男未繳納，8月17日被移送法務部行政執行署嘉義分署強制執行，經通知仍不繳納，16日嘉義分署執行人員到黃男營業處所當場查扣新穎照相機、閃光器等攝影器材。

嘉義分署表示，若黃姓義務人仍不繳納罰鍰，嘉義分署將於10月6日全國各執行分署「一二三聯合法拍日」法拍這批攝影器材，以抵繳罰鍰，若法拍前繳罰款就還給他。

(中時 )