韓國知名女星高賢廷(고현정)，自去年演出電視劇《鄰家律師趙德浩2：罪與罰》後便沒再推出新作品，也因新冠肺炎疫情的關係，鮮少出現在公開場合。不過，近日網路上卻流出她所拍的自拍照，驚人的逆齡美貌讓大批網友十分驚艷。

高賢廷1989年自韓國小姐選美比賽中獲得亞軍後便進入演藝圈，陸續演出《沙漏》、《春日》、《狐狸啊，你在做什麼？》、《善德女王》、《大物》等夯劇，即使在這段期間經歷結婚、生子、離婚等風波，她依然憑著亮麗的外表與自然的演技獲得多項大獎，演技備受肯定。

在 Instagram 查看這則貼文 고현정 네이버팬카페 피누스（@kohyunjung_actress）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 25 日 上午 7:28 張貼

但自從去年演出電視劇《鄰家律師趙德浩2：罪與罰》後，高賢廷便再度消失於螢光幕前令粉絲們十分思念，直到最近她突然在官方粉絲網站上PO出近況，再次引起網友熱議。只見她穿著白色T桖，頂著一頭波浪長髮，由下往上拍攝，精緻的五官加上「0毛孔」的白皙膚況，完全看不出來是位將近50歲的人。

照片一出便被粉絲轉載到各大論壇，網友看到後紛紛留言「她50歲了？這是30歲吧」、「姐姐根本逆生長」、「說她28歲我也信」，意外引發外題。

在 Instagram 查看這則貼文 고현정 네이버팬카페 피누스（@kohyunjung_actress）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 8 日 上午 6:33 張貼

(中時新聞網)