中市府局長爆公務車私用 盧秀燕：勿枉勿縱 11:432020/09/16 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市長盧秀燕（右二）回應建設局長公務車私用爭議。（王文吉攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市建設局長陳大田爆出公務車私用爭議，市長盧秀燕16日上午受訪表示，公務人員使用公務車有一定規範，有由司機駕駛，或是自行駕駛則自己支付油資，將會了解是否違反規範，勿枉勿縱。至於公務車是否可以開回家使用？盧秀燕強調是個案，將了解是否違反規範，是否自己支付油錢，勿枉勿縱！ (中時 ) #陳大田 #公務車 #盧秀燕 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中購物節為何成功吸金90億 盧秀燕解密 15:182020/09/15 生活 影》川普前妻批移民都強暴女人被罵翻 意外洩伊凡卡未來驚人容貌 00:132020/09/16 國際 台男狠殺陸妻「摺屍塞行李箱」拋海 閨密揭恐怖行凶真相 10:552020/09/15 社會 《產業》2021自行車展虛實整合 助業者開拓商機 08:012020/09/16 財經 遇見米勒在新埔 校園巡展開跑 04:102020/09/16 地方新聞 服務業景氣超振興 中市勞工局就博會媒合「好市多」媒合破9成 15:132020/09/15 寶島 清水中清路高架橋路燈 挨批從沒全亮過 09:072020/09/16 寶島 新歡是女神3／曾透露最欣賞吳品潔善良 毛弟上月發文感謝「同列車的人」 07:482020/09/16 娛樂 台中打造女性運動日！運動選手站台相挺 18:432020/09/15 體育 六都市長最新網路聲量排名 第一竟是他 01:192020/09/16 政治 政治熱門新聞 一路都在騙騙騙？陳揮文警告江啟臣：你被王金平賣了 - 政治 陳時中噴出「11字」幹話 藍委傻眼：精神錯亂了嗎？ - 政治 唯一能戰勝蔣萬安的女人？網：民進黨不會放她出來的 - 政治 韓國瑜不在高雄農民慘遭放生？前韓團隊吐心聲 - 政治 陸首曝台灣2900位有力人士名單 竟未見蔡英文、韓國瑜 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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