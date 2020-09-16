台中市建設局長陳大田爆出公務車私用爭議，市長盧秀燕16日上午受訪表示，公務人員使用公務車有一定規範，有由司機駕駛，或是自行駕駛則自己支付油資，將會了解是否違反規範，勿枉勿縱。至於公務車是否可以開回家使用？盧秀燕強調是個案，將了解是否違反規範，是否自己支付油錢，勿枉勿縱！

(中時 )