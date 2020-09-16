大社工業區居民今赴監院陳情，要求監委調查經濟部失責違失。（杜宜諳攝）

大社工業區居民今赴監院陳情，要求監委調查經濟部失責違失。（杜宜諳攝）

大社工業區多次爆發公安意外，經濟部1993年應允在2018年降為乙種工業區與遷廠，遲了兩年至今仍未兌現承諾，長年生活在空污與氣爆風險的居民，上午赴監院陳情，除敲響27下象徵等待27年未果，也點燃煙霧片模擬居民忍受空污情境，呼籲內政部勿在拖延，儘速完成大社工業區降乙編的行政程序，同時要求監委調查經濟部工業局失責違失之處。

大社工業區自1975年開始營運後，多次發生嚴重的毒氣外洩、爆炸與污染事件，在居民強烈抗爭反對下，1993年政府承諾於2018年將大社工業居降為乙種工業區及遷廠。

大社環境守護聯盟成員方彥鈞說，降編程序在2018年才真正開始，高市府都發局去年做成降乙編決議，送內政部營建署都市計畫委員會審議。然而，自從案件送到內政部後，都委會不斷要求高市府及經濟部等單位補件，遲遲未做成決議。

曾參與90年代大社工業區圍場抗爭的在地居民李名義憤填膺地說，當初經濟部長江丙坤承諾2018年讓大社工業區降乙編及工廠遷廠，等了27年竟是「真心換絕情」，政府不斷跳票、出爾反爾，呼籲經濟部不得再從過程中上下其手，應儘速讓大社工業區依法降為乙種工業區。

地球公民基金會副執行長王敏玲指出，2014年731深夜高雄發生石化氣爆後，石化管線問題是高雄人的痛，若大社降編為乙種工業區，不再從事石化業，至少有16條、共163.5公里的石化管線可以廢除，大大降低高雄民眾的風險。

高雄海洋科技大學環境工程系教授沈建全說，大社工業區明顯影響居民健康，政府委託進行的當地居民健康風險評估，均指出居民罹患胸腔呼吸疾病的發病率、罹癌風險因此偏高。

大社在地青年居民賴昀辰表示，這27年來，經濟部從來沒有任何相關規劃和配套措施，反而不斷讓廠商擴廠，現在竟以會影響經濟等理由反對降乙編，根本本末倒置，期盼監委調查經濟部工業局在大社工業區管理上是否瀆職。

(中時 )