隨著AI影像辨識市場需求提升，工業電腦龍頭研華（2395）宣布與與影像串流領導廠商聰泰科技合作，透過高解析度、低延遲的影像擷取技術，實現遠程醫療也將邊緣AI視覺影像辨識帶入醫療領域。

相對於一般工業領域，醫療應用要求高影像解析度，同時影像需要在醫療過程中即時反應AI推論結果，透過PoE接口、USB 3.0輸入或是經過壓縮的影像難以被醫療應用接受。因此在醫療AI應用中，高解析度無壓縮與低延遲性影像串流處理技術成為重要關鍵。

聰泰為全球影像採集模組領導廠商，為廣電、醫療、教育、直播、工控及監控等專業技術領域，提供高音質與高畫質的影音採集、轉換產品。

隨著AI視覺辨識科技崛起，工控領域影像處理需求大增。聰泰影像擷取卡提供HDMI、DVI、VGA、SDI的影像格式，其中主要被醫療領域使用為HDMI 與SDI格式，支援1080P 與4K高畫質，滿足醫療專業技術需求。

研華MIC-AI系列可透過彈性i-Door 或是i-Module模組安裝聰泰科技PCIe/Mini-PCIe/M.2 影像擷取卡，使得HDMI與SDI影像高畫質影像得以至MIC-AI裡運算，提供醫療應用如腸胃鏡等要求即時影像AI辨識的需求。

聰泰具豐富影像處理應用經驗，不只提供影像採集與轉換器，也提供軟體開發套件-QCAP，提供醫療業者所需的影像加強及影像疊加技術，讓醫療影像呈現能夠更滿足現在產業的需求，為智慧醫療提供更好的影像採集技術，提高辨識準確度，進而提升AI在醫療上的應用層次。

結合聰泰影像處理技術，讓研華MIC-AI系統能夠將邊緣AI視覺辨識功能帶入醫療領域，讓醫療科技領域能用更簡單、更直觀的方式整合AI運算與遠程醫療。

遠程醫療是將遠端的醫療現場資訊，透過通訊傳輸即時地傳回到醫療中心，讓病患能在第一時間內進行診斷。聰泰與研華合作的影像擷取卡DVP與聰泰軟體套件QCAP，能將醫療影像如內試鏡、X光、心電圖、超音波等影像資料，從取像、壓縮、串流、解碼到顯示，完整呈現在遠端資料中心，且進行AI視覺辨識，同時也能夠串流上也透過WebRTC可以實現遠程醫療教學視訊會議。

(工商 )