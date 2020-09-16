2020台北國際旅展（ITF）將於10月31日至11月2日在南港展覽館展出，受到新冠肺炎疫情及邊境管制影響，今年展覽規模大縮水，從去年1700多個攤位，這次剩約1000個左右。台灣觀光協會秘書長羅瓊雅坦言，活動規模是3年來最小，但相比國際上大型實體旅展紛紛取消，ITF是全球唯一開張，「生活在台灣是很幸福的」。

這波疫情衝擊全球觀光與航空業，各國邊境解封遙遙無期，業者本就悲觀看待明年旅遊市場，加上配合社交距離規定，國外大型旅展如倫敦、柏林等通通取消，ITF將會是唯一開張的大型旅展。

不過，旅展規模將是3年來最小，許多航空公司、旅行社、外國單位沒有辦法參展，攤位從去年的1700多格，到今年預估剩1000格左右，航空業更是首度缺席。以規模最大的日本為例，去年吃下150格攤位，今年只剩46格；韓國也從去年68格，今年剩20多格。

羅瓊雅指出，因應疫情，接下來的旅遊型態一定有影響，ITF希望讓旅客對未來有新的想像，儘管許多單位今年沒有參加，但仍有非常多的國內飯店、旅行社、政府單位參加，另有20多個國家一起參與。ITF為協助觀光業復甦，6月29日起首度架設線上旅展，提供免費平台讓業者上架優質商品。

觀光局主任秘書林佩君表示，國際上很多大型旅展取消，唯獨台灣做到繼續開展，台灣不只是防疫大國，也透過實體活動的舉辦，證明自己可以是觀光大國，各縣市、中央各部會都在找秘境，努力推廣國旅，相信業者能推出有特色的景點和文化。

(中時 )