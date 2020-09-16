海軍陸戰隊99旅膠艇7月3日在左營海域進行聯合登陸作戰操演時翻覆，當時造成2死1命危，其中原住民籍中士阿瑪勒．道卡度，受創以來用葉克膜續命，與死神搏鬥76天，今早突然心律不整，病情急轉直下，家屬忍痛同意放棄急救，於上午9時40分離開人世。

海陸操舟翻覆釀2死1重傷，蔡總統曾到高雄探視受傷官兵及慰問殉職弟兄的家屬。她提到，中士阿瑪勒．道卡度已可自主呼吸，但需要機器協助。至於2名殉職官兵，請國防部對家屬後續照顧，以最高標準及最好待遇，讓家屬無後顧之憂。

而34歲中士阿瑪勒．道卡度當時被送往國軍高雄總醫院左營分院以葉克膜續命，院方表示「極力搶救中」。阿瑪勒．道卡度的姊姊到院探視透露「有進步」，就看這能否自主呼吸，不料在今日上午9點40分，病情急轉直下，家屬忍痛放棄急救，於今日上午9點40分拔管離開人世。

阿瑪勒．道卡杜中士的兒女兒女暖心製作祈福卡片，鼓勵父親不要輕言放棄，字裡行間流露真情，令人動容。（圖/青年日報提供）

當時阿瑪勒的4名年幼子女，曾用一筆一畫、注音符號，寫下對父親的鼓勵話語。「為了你，我們會乖乖聽話，所以你要趕快回來，我們會等你」、「我在等你回來抱抱我吶」，希望透過溫情呼喚與親情力量，讓阿瑪勒．道卡杜早日康復，回到家人身邊團聚，如今親愛的父親再也無法回到他們身邊，令人不捨。

(中時新聞網)