國民黨取消出團海峽論壇，兩岸關係雪上加霜。上海市公共關係研究院院長陳士良分析，為何蔡政府反對台灣民眾赴海峽論壇，他指出包括「害怕無法推動台獨」等三個原因。

中評社刊登陳士良撰文，他指出，十幾年來，海峽論壇始終以民間性、廣泛性和互動性為特徵，既是一個兩岸民眾交流的平台，也是一個兩岸經貿合作的平台。

他說，然而，去年當海峽論壇舉辦到第11屆時，民進黨就開始極力反對。今年9月3日，陸委會副主委兼邱垂正更是提出四點反對立場：一是禁止在台灣辦理海峽論壇分支活動及延續性活動；二是禁止台灣機關人員參與，不樂見縣市政府與會，呼籲民眾團體勿輕易參加；三是禁止機關（構）、個人或團體、政黨以任何形式參加涉及「民主協商」的活動；四是不得徑自與大陸方面簽署協議、備忘錄等文書。

他指出，民進黨一是害怕兩岸民眾增進彼此情感。歷年來，海峽論壇聚焦親情、共圓夢想，打造交流平台，還推動經貿合作，實現互利雙贏。二是害怕台灣民眾了解真實大陸，近年來，海峽論壇開放了台灣「首來族」的網上報名，而這些「首來族」絕大多數都是台灣青年學生。

第三，是根本上害怕無法推動「台獨」。他稱，無論民進黨蔡英文當局是害怕兩岸民眾增進彼此情感，還是害怕台灣民眾了解真實大陸，其最根本的就是害怕在台灣無法推動「台獨」。

(旺報 )