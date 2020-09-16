賈瑪莫瑞狀態好壞直接影響了金塊的勝率！快艇與金塊的系列賽過去6場雙方戰成3比3平手，賈瑪莫瑞單場得分超過20分的3場比賽，金塊都順利贏得勝利，今日第7戰，賈瑪莫瑞在第二節狂得20分，展現恐怖的進攻火力，也幫助金塊104比89後來居上擊敗快艇，取得與湖人爭奪西區冠軍資格。

賈瑪莫瑞在季後賽首輪面對爵士曾有兩場得分超過50分，另有1場得分42分，以及1場得分36分，系列賽場均31.6分，金塊得以在1比3的劣勢下3連勝晉級。

次輪金塊碰到快艇，同樣是在打完前4場1比3落後，第5戰賈瑪莫瑞26分、8籃板、7助攻，金塊獲勝，第6戰賈瑪莫瑞21分、5籃板、5助攻，金塊扳平比數。

今日決勝第7戰，外界看好快艇晉級，但賈瑪莫瑞不同意，第2節全隊攻下30分，當中20分來自於他的手中，幫助球隊打完半場只落後快艇2分。

易籃之後，賈瑪莫瑞、蓋瑞哈里斯以及米爾沙普連續投進4顆三分球，率領金塊打出12比4攻勢，取得9分領先優勢。決勝節，賈瑪莫瑞連得5分，金塊將領先分數擴大至15分差距，快艇緊急喊出暫停依舊無法止住頹勢，打了8分鐘竟然只得到4分，如此殘破的攻勢讓專家們砍得跌破所有眼鏡，金塊得以穩扎穩打，賈瑪莫瑞三分線外破網，徹底摧毀了快艇士氣，毫無懸念的將勝利握在手上，接下來將與湖人爭奪西區冠軍門票。

金塊獲勝最大功臣就是賈瑪莫瑞，全場飆進40分、4籃板、5助攻，約基奇繳出16分、22籃板、13助攻的超級大三元成績單，外加2抄截、3阻攻，葛蘭特14分、5籃板，蓋瑞哈李斯4分、6籃板，成為NBA第一支連續兩個系列賽1比3逆轉晉級的球隊。

快艇下半場猶如雪崩式的潰敗，尤其是第四節竟然所有球員都找不到籃框，教頭瑞弗斯、當家球星里歐納德與保羅喬治坐在球場上雙眼無神的接受敗戰事實。里歐納德22投6中，保羅喬治16投4中，兩大主將完全不在狀態內，被賈瑪莫瑞一個人打爆。

(中時 )