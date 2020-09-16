《商情》觀望氣氛濃 韓國純苯微跌 11:422020/09/16 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著下游需求不甚明朗，亞洲純苯市場交易清淡且略為走弱，此外，當前全球苯價利潤充滿不確定性，據國外業者表示，儘管有產生負利潤的情形，但為了履行合約承諾，不得不在虧損狀況下維持開工。 同時，中國目前仍然存在出入境限制，貿易商之間的談判可能因此受到延遲，故亞洲純苯市場後市觀望氣氛濃厚。 最新報價，韓國純苯報412.17-413.17美元/噸，較前一日報價413.17-414.17美元/噸，微跌逾0.2%。（商品行情網） (時報資訊) #全球 #純苯 #觀望氣氛 #韓國 #亞洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全球負面消息打壓 亞股持續面臨外資賣超壓力 21:102020/09/15 財經 《商情》供不應求 亞洲丁二烯市場強彈 12:162020/09/15 財經 「罷捷」挺過一階 韓粉嗨翻：要為韓國瑜報仇 11:332020/09/15 政治 美追殺微信 恐衝擊iPhone銷量 04:102020/09/16 國際大事 美豬借鏡韓國 中經院：國內養豬業不用擔心 15:112020/09/16 財經 2020北京車展預覽：鎖定中國市場，Honda純電動概念車、CR-V PHEV車型即將亮相 14:372020/09/16 汽車情報-汽車新聞 對市場面暫持觀望 金融BEI指數 8月下滑 04:102020/09/15 金融．稅務 王鴻薇批民進黨「雙標無敵」：韓國瑜不行 蘇貞昌可以 11:322020/09/15 政治 最詭異獨創恐怖怪談 《整容液》獲國際媒體盛讚 23:122020/09/15 娛樂 環球晶 挑戰連三年賺三個股本 04:102020/09/16 證券．權證 財經熱門新聞 7奈米慘爆！美晶片廠肥單 台積電獨吃仍是謎 - 即時 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 財經 狂人川普變小孬孬 美加關稅戰1個月就收兵 - 財經 Fed今晚公布報告很誘人 專家：黃金狂牛續衝 - 財經 川普堵死華為 為何台韓廠乖乖聽話？英媒爆2大原因 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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