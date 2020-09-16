隨著下游需求不甚明朗，亞洲純苯市場交易清淡且略為走弱，此外，當前全球苯價利潤充滿不確定性，據國外業者表示，儘管有產生負利潤的情形，但為了履行合約承諾，不得不在虧損狀況下維持開工。

同時，中國目前仍然存在出入境限制，貿易商之間的談判可能因此受到延遲，故亞洲純苯市場後市觀望氣氛濃厚。

最新報價，韓國純苯報412.17-413.17美元/噸，較前一日報價413.17-414.17美元/噸，微跌逾0.2%。（商品行情網）

(時報資訊)