市場預期美聯準會將重申承諾，在本周四稍晚的決策會議上將利率維持在低點，雖然仍存有其他變動因素，例如主席包爾的態度輕微變化，日經指數開低走高。

周三日經225指數開低，晨收漲32點或+0.14%，為23487點，日經上午有63檔個股上漲，156檔下跌。東證一部指數漲5.39點或+0.33%，為1646點。

許多投資人正在觀望美聯準會的會議結論，市場預期政策不會有重大變動，聯準會可能強調在一段期間內維持利率低水準，以支持就業創造。

日本今天將出現新內閣，據當地媒體報導，財政大臣麻生太郎將留任該職位，日本股市已經計入新內閣組成。

市場亦關注日本央行在本周四的利率決議，預計其貨幣寬鬆立場將不變。

軟銀上漲3.6%，為東證前30大表現最好的個股，次為第一三共，漲2.9%。表現最差個股為本田汽車和佳能，分別跌2.3%和1.8%。

上午東京交易所在主板交易總股數為5.1億股，過去30日日平均交易數為11.4億股。

(時報資訊)