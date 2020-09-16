益張(8342)轉單效益暫告一段落，第3季營收將略低於第2季，2020年在北美OEM品牌新客戶訂單開始貢獻，加上日商與英國新客戶將正式下單，帶動整體營運成長，營收及獲利可望聯袂成長，法人預估，EPS有機會挑戰4元以上。

益張生產的置物架與功能架等產品主要以金屬為原料，產品主要分成置物架、商用置物設備、功能架、伸線加工與其他等。益張2020年在北美OEM品牌新客戶訂單開始貢獻，加上日商與英國新客戶將正式下單，再加上中美貿易戰轉單效應，2020年營收將恢復成長，而在在獲利方面，供應鏈整合成本減少、管類/板金自製比重提升,高毛利不鏽鋼材質、醫療與倉儲比重提升將有助整體毛利率持續回升，帶動整體獲利成長。法人預估，2020年EPS有機會挑戰4元以上。

展望2021年，益張在全球去中化趨勢下，有利訂單維持續成長，公司持續增加高附加價值產品，與加強上下游垂直整合，有利整體獲利維持高檔水準，法人初估，營收及獲利將較2020年表現更好。

(時報資訊)